عاجل- زيلنسكى يخطب ود بوتين بشأن الانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - وشدد - خلال لقاء عبر الفيديو مع قادة دول "تجمع القوى الاستكشافية المشتركة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - على ضرورة الاعتراف بعدم وجود فرصة أمام أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو .. مشيرا إلى أن بلاده سمعت على مدار سنوات الحديث عن الأبواب المفتوحة للحلف.
على صعيد آخر، أكد مستشار وزير الدفاع الأوكرانى، فاسيل ميروشنيتشينكو، أن الجيش الأوكرانى فى حاجة إلى نظام دفاع جوى لحماية الأجواء، مطالبا حلف شمال الأطلسى بفرض منطقة حظر طيران فى أوكرانيا.
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