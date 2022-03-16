عاجل- روسيا تعلن تدمير 128 منشأة عسكرية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - قالت الدفاع الروسية، إنه تم تدمير 128 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، بينها 7 مستودعات و68 نقطة لتخزين الأسلحة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.