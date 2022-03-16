روسيا: مجلس أوروبا تحول إلى أداة دعاية لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - قال مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يورى بليبسون، إن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ستحقق أهدافها، وسيتعين على أوروبا دفع ثمن الضرر الذى يتسببون فيه لمصالحهم الوطنية.
وأضاف، أن مجلس أوروبا تحول منذ فترة طويلة إلى أداة دعاية لحلف الناتو، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكانت روسيا، انسحبت رسميًا، أمس الثلاثاء، من مجلس أوروبا، مستبقة احتمال طردها منه بسبب هجومها على جارتها أوكرانيا.
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