الاتحاد الأوروبى: نواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - وقال ليناريتش، "لدينا أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، كما أن العدد قابل للزيادة".. معربا عن قلق أوروبا من الانتهاكات الإنسانية الحالية والمستقبلية المحتملة.
ودعا ليناريتش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب على أوكرانيا فورا، معربا عن قلق الاتحاد الأوروبى من استخدام أسلحة الدمار الشامل فى الحرب.
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