نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة إجادة miran.ejada للاستفادة من وضع الأهداف الفردية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إجادة ستساهم من خلال وضع الأهداف الفردية للموظفين إلى صرف الحوافز والترقيات في القطاع العملي بالنظر الى وجود تقييم وظيفي يخضع بشكل أساسي لتقييم أداء العمل وما يحقق من إنجازات من قبل الموظف وتعتبر منصة إجادة إحدى متطلعات رؤية سلطنة عمان 2030 الرامية لتسجيل الأهداف وتحويلها الى خطط والتي ستبدأ باعتماد تقييم الإنتاجية وليس السمات كما كان في السابق والتالي تغيير ثقافة تقييم الأداء للموظفين التي تتم نهاية كل عام.

تسجيل منصة إجادة الالكترونية

يمنح الوصول الى المنصة الالكترونية لإجادة-ejada بعد ان يتحصل المستخدم على كلمة مرور إثر اجتياز اختبار عبارة عن أسئلة يتم وضعها لأهداف معرفة مدى الإلمام بجزئيات المنظومة أي إجادة، حيث يتم استخراج كلمة المرور من موقع منصة مران miran من والتي يتم من خلالها تسجيل الدخول.

منصة مران إجادة للتدريب

بدخول الموظف لصفحته في إجادة المفعلة من وزارة العمل في سلطنة عمان- يستطيع بناء أهدافه، والنتائج، والتي من المفترض انه اتفق مع مسؤوله المباشر عليها مبدئيا قبل إرساله خطته للمسؤول الرئيسي بحيث يمكنه قبولها او اجراء خيار ارسال بعض التعليقات لترجع الخطة للموظف لإعادة تعديلها مرة أخرى. وكانت تم إفتتاح منصة إجادة تجريبياً وتسجيل الدخول عبر رابطها باستخدام الرقم المدني ورقم الملف.

كيفية عمل منظومة إجادة لقياس الأداء عبر وضع الأهداف الفردية

برنامج إجادة ومنصة مران تنبثق من إرادة حقيقية لتطوير متعلق بأساليب تقييم مستويات إنتاجية الموظف داخل المؤسسة في سلطنة عمان وضمن نهج يراد له التكامل تتبناه وزارة العمل العمانية بتفعيل برنامج إجادة بهدف تمكين الموظف نفسه بوضع خطة أهدافه وتخضع للاعتماد من قبل المسؤول المباشر وبالتالي تطوير خدمات تقييم الأداء الوظيفي الاحترافي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

بعد أن قامت وزارة العمل العمانية بتفعيل إجادة بشكل رسمي بعد الانقضاء التجريبي، أصبح كل موظف قادر بالولوج الى إجادة والقيام بتسجيل الدخول عبر ejada gov om، وبالتالي قدرة غير محدودة في تسجيل المتدربين لأهدافهم في المنصة وإرفاق المستندات التي تدل على الإنجازات وغيرها.

أهداف منصة برنامج إجادة التابعة لوزارة العمل بسلطنة عمان

1-منظومة إجادة سوف تحسن ثقافة الإجادة على أساس الإنتاجية في العمل وتحسين نظم تقييم الأداء الحالية،

2- إجادة إحدى ممكنات رؤية 2040 لدولة عمان.

3- ومن المتوقع ان تسهم إجادة في تعزيز الصلة بين الحوافز والترقيات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

منصة إجادة تسجيل الدخول

توضح الفقرات التالية تعليمات منصة إجادة التابعة لوزارة العمل العمانية بما يخص خطوات تسجيل الدخول للموظف المتدرب بما يلي:

قم بكتابة رابط إجادة في شريط العناوين بالمتصفح وهو ejada.gov.om او الدخول إلى منصة إجادة برابط مباشر من هنا”.

تعد واجهة موقع إجادة في الصفحة الرئيسة هي صفحة تسجيل الدخول فقط أضف الرقم المدني وكلمة السر.

بعد إضافة حقول البيانات السابقة اعمل دخول وستراها أيقونة باللون الأزق الفاتح، فقط اضغط عليها.

ومن الجيد لفت عناية المستخدم إلى أن كلمة السر يتم الحصول عليها من منصة مران التابعة لوزارة العمل في في سلطنة عمان.

وهكذا يتم أسجل الدخول في إجادة.

طريقة استخراج كلمة المرور من منصة مران

منصة مران الإلكترونية تتيح بعض الأسئلة التي تقيس مدى الإلمام بكافة جزئيات المنظومة من قبل الموظف وتطبيقها سواء من وضع الأهداف او النتائج الرئيسية او التفاصيل المتعلقة بالتقييم والأداء المطلوبة للموظف اثناء فترة التقييم، هنا سيظهر له رقم اليوزر والباسورد، ويمكن تغييره. ومن خلال الفيديو التالي يمكن معرفة آلية الحصول على كلمة المرور الخاصة بالموظف في منظومة إجادة عبر رابط مران

رابط موقع منصة إجادة مران

من خلال النقر على رابط منصة موقع إجادة، سيتم نقلكم الى الصفحة الرئيسية التي تخص الموقع وهي صفحة تسجيل الدخول ومن ثم إدخال البيانات اللازمة من الرقم المدني وكلمة المرور التي تتحصل من منصة مران المذكورة سابقاً عبر الإجابة على أسئلة الاختبار لوصولكم إلى كلمة المرور المتعلقة بموقع إجادة.