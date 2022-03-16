البيت الأبيض يسخر من عقوبات روسيا على بايدن

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن "موسكو ربما فرضت دون قصد عقوبات على والد جو بايدن الراحل عن طريق حذف لقب (الابن) من اسم الرئيس الأمريكى".
وأضافت "لا يخطط أى منا للقيام برحلات سياحية إلى روسيا، وليس لدى أى منا حسابات بنكية لن نستطيع الوصول إليها، وبالتالى سنمضى قدما".
وكانت روسيا قد وضعت بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) وليام بيرنز، ومستشار الأمن القومى جاك سوليفان، والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى ومجموعة من المسؤولين الأمريكيين الآخرين على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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