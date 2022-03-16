عاجل- إجراء جديد من بايدن لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فإن هذا الإعلان يرفع "إجمالى المساعدات التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى فقط إلى مليار دولار". وتزامنا مع إعلان بايدن المرتقب، سيخاطب الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، الكونجرس الأمريكى فى كلمة عبر الفيديو. ومن المتوقع أن يجدد زيلينسكى فى خطابه مناشداته للحصول على مزيد من المساعدات، بينما يضغط بعضهم على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر حزما بشأن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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