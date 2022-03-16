الصين تسجل انخفاضا فى إصابات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى الصين تسجيل 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 3602 فى الحصيلة السابقة، فيما لم يتم رصد أى حالات وفاة جراء الوباء.





وفقًا لوكالة "رويترز"، قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد وصل إلى 122 ألفًا و456 حالة، فيما يظل معدل الوفيات ثابتًا عند 4636 حالة منذ بدء الجائحة.

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه إن 1860 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 3507 فى اليوم السابق.

وكانت السلطات الصينية قد فرضت على ملايين الأشخاص حجرًا منزليًا، الأحد الماضى بعد تسجيل 3393 إصابة جديدة فى حصيلة يومية قياسية، فيما تسعى السلطات حثيثًا إلى تطبيق مزيد من الإجراءات فى بؤر التفشى بالبلاد.

وفى سياق ذى صلة، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.