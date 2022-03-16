عاجل- تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت المنظمة العالمية، إن الحالات المسجلة فى الأسبوع الثانى من شهر مارس الجارى ارتفعت بنسبة 8 % مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر.

وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 11 مليون حالة إصابة، و43 ألف وفاة بالفيروس خلال الفترة من 7 إلى 13 مارس.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع الحالات بشكل خاص فى غرب الباسيفيك وإفريقيا مقارنة بالأسبوع السابق له، بزيادة بنسبة 29 % و12 % على الترتيب، مضيفة أن الزيادة الأسبوعية فى أوروبا كانت نسبتها 2 %.