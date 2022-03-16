نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل منحة البطالة فى الجزائر 2022 برقم الهوية واهم الشروط المطلوبة للتسجيل والاوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة البطالة فى الجزائر، فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تعاني منها الجزائر كغيرها من البلدان تأثراً بجائحة كورونا فقد ازدادت نسب البطالة فى الجزائر عن فترة ما قبل الجائحة لذا ظهرت الحاجة لمنحة تتمثل فى مبلغ مالي يُعطي للعاطلين عن العمل كمعاونة لهم لمسيارة ظروف المعيشة الصعبة، وجاءت تلك المنحة وفق توصيات من الرئيس الجزائري الذي طالب العاطلين و الخريجين الجدد بالاسراع فى تسجيل بياناتهم للانتفاع من تلك المنحة قبل انتهاء فرص التسجيل.

رابط تسجيل منحة البطالة فى الجزائر 2022

كان لابد من التوصل لبدائل فوراً عقب تفشي كورونا لمعاونة العاطلين عن العمل وكذلك الغير قادرين على الالتحاق بأى وظيفة والخريجين الجدد لمسيارة ظروف المعيشة الصعبة وسد احتياجاتهم الاساسية تحديداً وان كانت لديهم آسر واطفال، لذا اوصي الرئيس الجزائري بضرورة اعطاء منحة مالية تصل لـ 13 الف دينار يتم اعطائهم للفئات السابق ذكرها، و اوصي تلك الفئات من ضرورة الاسراع فى ادخال بياناتهم وتقديم الاوراق اللازمة للانتفاع من منحة البطالة نظراً لان التسجيل قد بدأ بالفعل بحلول نهايات فبراير الماضي وقد اوشك على الانتهاء، ويفترض ان يتم النظر فى بيانات المواطنين المقدمة للانتفاع من منحة البطالة لتأكيد احقية انتفاعهم بالمنحة ام عدم احقيتهم.

الاوراق اللازمة للانتفاع من منحة البطالة بالجزائر

تسائل المواطنين المحتاجين لـ منحة البطالة عن الاوراق اللازمة لكى يتم قبول طلب تسجيلهم للانتفاع من منحة البطالة بالجزائر للاسراع من اكمال مراحل التسجيل، فينبغي عليهم تقديم ما يلي:-

استمارة طلب انتفاع من منحة البطالة.

شهادة صحية.

2 صورة شخصية.

شهادة تفيد بعدم التحاق المتقدم بوظيفة.

يرجي العلم انه اذا تم الاقبال على التسجيل للانتفاع من منحة البطالة بالجزائر لا يحق للمستفيد رفض اى فرص عمل تأتي له.

رابط تسجيل منحة البطالة بالجزائر 2022

يتسائل المهتمين بـ منحة البطالة بالجزائر عن رابط الانتفاع من المنحة وخطوات ادخال بياناتهم قبل غلق فرص التقديم لذا كل ما عليكم تنفيذه لتسجيل طلب الانتفاع من منحة البطالة هو:-