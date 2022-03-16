نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع قارينا لاستبدال الكود 2022 Garena Free Fire Codes في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع قارينا لاستبدال الكود هو الموقع المخصص من قبل شركة جارينا لشحن جواهر فري فاير ودخول الكود المكون من 12 حرف الذي يحصل عليه اللاعب ضمن الهدايا والمكافئات، وعندما يستمر بتلك اللعبة الشيقة التي نالت شهرة واسعة بين ألعاب القتال الأسطورية، يحصل على العديد من الجوائز والهدايا من خلال استبدال الاكواد عبر الموقع الرسمي الخاص كالسكنات والخرائط والأسلحة المتطورة التي تمنحك التقدم والفوز والبقاء على قيد الحياة، ومن خلال هذا الموقع نحاول أن نستعرض معكم أهم المعلومات عن كيفية الشحن وكودات جارينا.

موقع قارينا لاستبدال الكود

من السهل من خلال مركز قارينا لاستبدال كود فري فاير والفوز بالعديد من الجوائز عبر الخطوات السهلة التي نوضحها لكم فيما يلي:

الدخول إلى موقع قارينا لاستبدال الكود. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة باللاعب. تحديد طريقة الدخول إلى اللعبة إذا كان حساب جوجل أو حساب الفيسبوك. كتابة الكود المراد أستبداله في مكانه المخصص. الاستمتاع بالجوائز المتاحة واستكمال اللعب.

اكواد فري فاير 2022

وتلك الاكواد عبارة عن أرقام وحروف كبيرة وصغيرة توضع من الموقع الرسمي قارينا يكفل للاعبين الاستمرار في اللعبة وإليكم بعض منها:

FGYT GVCD RTYJ.

FQWE RTYU 8YH0.

FKFU FGUR RCXG.

F8RU FH8F 8Y8Y.

FE8S RYUJ HGFD.

FVGB NMKL GFDX.

F8RU FH8F 8Y8Y.

موقع استبدال الكود فيسبوك

قارينا هو الموقع الرسمي الوحيد الذي يمكن من خلالة استبدال الاكواد الخاصة بلعبة الإثارة والتشويق فري فاير وفيما يلي نوضح لكم طريقة من طرق متعددة للفوز بتلك الاكواد وهي الدخول عبر حساب فيسبوك وإليكم الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي قارينا فري فاير.

ثم بعد ذلك كتابة كلمة السر الخاصة بحساب الفيسبوك.

ثم اكتب الكود المراد استبداله في المكان الخاص به.

بعد ذلك الضغط على أيقونة شحن.

كتابة المعرف الشخصي الخاص في مكانة.

موقع استبدال الكود الجديد

إن موقع استبدال الاكواد الخاصة بفري فاير يمكن تحويل الكود به والذي تم الحصول عليه من الجوائز والهدايا في اللعبة، حيث تستخدمه في شراء الأسلحة والملابس الأسطورية، والتي يكون من دورها الحصول على السكنات والخرائط، ومن ثم يكون هذا بشكل امن تماما عن طريق موقع قارينا الرسمي.