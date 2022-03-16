رابط التسجيل في نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يعتبر هذا العام الدراسي من الأعوام المميزة في النظام التعليمي السعودي، وذلك لتطبيق الوزارة نظام الثلاث فصول الدراسية بدلا من فصلين فقط، وقد أنتهى الطلاب من الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني ولم يتبقى سوى التقييم والاختبارات، حيث من المتوقع عودة الطلاب للدراسة خلال الفصل الدراسي الثالث يوم 20 مارس، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني عن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

الاختبارات أداة مهمة لتقييم الطلاب في الصفوف الأولية والمتوسطة والثانوية، لذلك تعمل الوزارة على تقييم الطلاب بعد كل فصل دراسي، وتقوم برفع النتائج على نظام نور التعليمي، وهو أحد الأنظمة التعليمية التي أتاحتها الوزارة للخدمات التعليمية، ويمكن الإستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور التعليمي عبر هذا الرابط noor.moe.gov.sa. الضغط على الاستعلام عن النتيجة. إدخال الصف الدراسي التابع له الطالب. إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب. الضغط على استعلام، و ستظهر نتيجة الطالب في كافة المواد التي يدرسها وكذلك المجموع الكلي.

خدمات نظام نور التعليمي

يقدم نظام نور خدمات تعليمية متنوعة للطالب وولي الأمر والمعلمين، مما يوفر الوقت والجهد اللازم للاستعلام عن هذه الخدمات، ومن الخدمات التي يقدمها نظام نور هي تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية، رفع وتسجيل درجات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، متابعة ولي الأمر لمستوى أبنائه ومدى تطوره.

التسجيل في نظام نور لولي الأمر

حتى يمكن لولي الأمر متابعة الحالة التعليمية لابنائه عبر نظام نور، أو الاستعلام عن النتيجة، لابد له من التسجيل في النظام، وذلك كما يلي: