موقع التسجيل على منحة البطالة فى الجزائر 2022 برقم الهوية من الوكالة الوطنية للتشغيل

منحة البطالة فى الجزائر، كبقية البلدان واجهت الجزائر فترات صعبة للغاية نتيجة تفشي كورونا فى مناطقها وقد تأثر المواطنين بالاثار السلبية التى نتجت عن كورونا وابرز المتأثرين من ظروف كورونا هم الشباب الغير عاملين وغيرهم ممن يعانون من ظروف المعيشة السيئة التى اجبرتهم على التخلي عن وظائفهم، لذا تدخلت الحكومة الجزائرية لمعاونة العاطلين عن العمل بواسطة وضع منحة لهذه الفئة من المواطنين يستطيع كل من يعاني من ظروف معيشية سيئة من تسجيل بياناته للاستفادة من هذه المنحة.

موقع التسجيل على منحة البطالة فى الجزائر 2022

كغيرها من البلدان التى تأثرت بجائحة كورونا عانت الجزائر من اضطراب اقتصادى اثر سلبياً على معيشة المواطنين نتيجة كورونا لذا ظهرت الحاجة لمنحة تتمثل فى مبلغ مالى يتم اعطائه للعاطلين نتيجة جائحة كورونا وللخريجين الجدد الذين لم تتوفر لديهم وظيفة تؤمن لهم ظروف المعيشة، وجاءت منحة البطالة وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية الجزائري الذي اوصي بتخصيص جزء من ميزانية الدولة لمعاونة العاطلين عن العمل والخريجين الجدد الذين تتراوح اعمارهم من 19 لـ 60 على سد احتياجاتهم المعيشية وتوفير احتياجات اسرهم، وذكر الرئيس ان الهدف من تلك المنحة حماية الشباب من الانحراف وغلق اى فرص للهجرة بحثاً عن اموال تكفي حاجتهم الاساسية.

قيمة منحة البطالة فى الجزائر

يتسائل العاطلين عن العمل عن مبلغ منحة البطالة وقد ذكر الرئيس الجزائري ان قيمة هذه المنحة 13 الف دينار تًعطى فى مارس الحالى وبالفعل قد تم استلام طلبات التسجيل من الذين تنطبق عليهم شروط اخذ تلك المنحة مع نهايات فبراير الماضي، وعلى المواطنين الذين يريدون الانتفاع من منحة البطالة بالجزائر الاسراع فى إدخال بياناتهم من اجل الانتفاع من قيمة المنحة.

كيفية التسجيل للحصول على منحة البطالة

بعد الافصاح عن موعد اعطاء منحة البطالة لمستحقيها تسارع العاطلين عن العمل والخريجين الجدد الذين لديهم الحاجة لقيمة تلك المنحة فى معرفة كيفية التسجيل لاخذ قيمة المنحة، ولكى تقوم بتسجيل بياناتك للحصول على المنحة ينبغي اتمام التالي:-