الأمم المتحدة تمدد مهمتها في جنوب السودان

مدد مجلس الأمن الدولي، مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام، فيما اختارت روسيا والصين الامتناع عن التصويت.
وتم تحديد العدد الاقصى لجنود حفظ السلام التابعين للبعثة بـ17 ألف جندي، إضافة إلى 2100 شرطي إضافي.
وصوت أعضاء المجلس، باستثناء روسيا والصين لصالح القرار الذي يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى 15 مارس 2023 بمستوى انتشارها الحالي.
وتعد هذه المهمة واحدة من أكثر مهمات الأمم المتحدة تكلفة بميزانية سنوية تتجاوز المليار دولار.
وحذرت الأمم المتحدة في فبراير من أنه مع بقاء أقل من عام على موعد الانتخابات، فإن جنوب السودان يخاطر بالانزلاق مرة أخرى إلى الحرب.
وشهدت أحدث دولة في العالم حالة من عدم الاستقرار المزمن منذ استقلالها عن السودان عام 2011.
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