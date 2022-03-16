الصين تسجل 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء أن بر الصين الرئيسي سجل 1952 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مقابل 3602 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 1860 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 3507 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 1338 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1768 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 122456 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.