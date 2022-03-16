ألمانيا تسجل 262593 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 17 مليونا و695210 بعد تسجيل 262593 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126142 بعد تسجيل 269 وفاة جديدة.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 458.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و436597.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.