كورونا فى نيوزيلندا.. كوفيد يواصل الضرب دون رحمة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، 19 ألفا و518 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 418 ألفاً و861 حالة.





وذكر تلفزيون نيوزيلندا أن إجمالى حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 125 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 197 ألفاً و652 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 221 ألفاً و84 حالة.

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