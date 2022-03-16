كورونا يواصل غزو فرنسا.. 116 ألف إصابة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات وكالة الصحة الفرنسية، ارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا إلى 23 مليونًا و649 ألفًا و615 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 140 ألفًا و440 حالة منذ بدء انتشار الجائحة فى البلاد.
وكانت فرنسا قد رفعت، يوم الإثنين الماضى، معظم القيود التى فرضتها لـ مكافحة فيروس كورونا، وسط دعوات للحذر من عودة كورونا مرة أخرى.
كورونا فى فرنسا
وأصبح بالإمكان الآن، دخول دور السينما والمسارح والمطاعم والمعارض دون إبراز شهادة التطعيم، أو التنزه فى ممرات المدارس والمتاجر بوجه مكشوف دون وضع كمامة.
وفى سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، فتح باب تلقى جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "لمن تجاوزوا الثمانين من العمر وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر".
جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.
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