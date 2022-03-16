كوريا الشمالية تطلق قذيفة تجاه هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وقال جيش كوريا الجنوبية، إن إطلاق كوريا الشمالية "قذيفة غير معروفة"، فجر اليوم، يبدو أنه فشل فور الإطلاق.

جدير بالذكر، أن كوريا الشمالية، أطلقت يوم 5 مارس الجارى قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، حخيث أكد خفر السواحل الياباني رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية.

وأصدر إنذارا يدعوا جميع السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ في حال العثور عليها.