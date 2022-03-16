قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الأربعاء، إنه وفقًا للتقديرات الأولية هناك حاجة إلى 565 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا.
وصرح شميهال بذلك بعد اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي ونائبه ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس جمهورية التشيك بيتر فيالا ورئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانسا.
وأضاف: "تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المباشرة التي تكبدتها أوكرانيا لمرة واحدة تقدر حاليًا بحوالي 565 مليار دولار. في الواقع هذه هي الأموال اللازمة لإعادة بناء دولتنا على حساب روسيا وعلى حساب شركائنا".
وشدد شميهال على أن الحكومة الأوكرانية ستعمل على ضمان مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الخارج.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني: "نعتقد أن الدول الشريكة لنا ستنضم أيضًا إلى هذه الخطة واسعة النطاق".
وفي الوقت نفسه، قال إنه تم تشكيل مجموعة في الحكومة لتقييم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأوكراني بسبب العدوان الروسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. رئيس وزراء أوكرانيا يكشف تكلفة إعادة البناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.