النمسا: تسليم 170 طن مساعدات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى تصريحات له الثلاثاء، إنه جار الإعداد لإرسال أكثر من 600 جهاز طبى وما يقرب من 40 ألف صندوق من الأدوية إلى أوكرانيا فى الأيام المقبلة.

وأضاف أن نقل المساعدات يتم من خلال أساليب تعتمد على السرعة والكفاءة، موجها الشكر إلى المنظمات الإنسانية والتطوعية على دعمها للحكومة فى تنظيم وتنفيذ عمليات النقل.

ومن جانبها، قالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش فى تصريحات لها، الثلاثاء، إنه بالنظر إلى الوضع الإنسانى الكارثى فى أوكرانيا، فإن أى مساعدة يمكن تقديمها لها أهميتها.

جدير بالذكر، أن حكومة النمسا افتتحت مركز مساعدات فى فيينا للأوكرانيين النازحين إلى البلاد، كما وافقت على منحهم الحق فى دخول سوق العمل دون قيود، إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الأخرى.