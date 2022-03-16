نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة توفر لك إحتياجاتك قبل شهر رمضان و5000 ريال فوراً تمويل أونلاين سريع في المقال التالي

تمويل اون لاين سريع 5000 ريال من سلفة لتوفير احتياجاتك قبل شهر رمضان المبارك بهامش ربح بسيط للغاية وباسرع اجراءات بنكية، وسوف نوضح بالمقال كيفية الحصول على التمويل والشروط الواجب توافرها للحصول على السلفة وكما سوف نوضح مزايا السلفة، حيث تتميز تمويلات منصة سلفة بتوافق تمويلاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث توفر منصة سلفة فرصة للمواطنين للحصول على تمويل مالي واستلام التمويل في أي وقت وبأي مكان سواء من مكان العمل أو المنزل، وتساعد سلفة عملائها للحصول على مبلغ من المال الذي يعمل على الحفاظ على استقرار كل شخص مالياً، مع توفير سيولة نقدية تحقق أهداف الجميع مثل سداد الديون، تجديد أشياء بالمنزل. الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة: أن يكون الشخص المستفيد ذات جنسية سعودية

يجب أن يكون على المتقدم كامل الأهلية.

ويشترط للحصول على التمويل أن يكون عمر العميل ما بين 23 إلى 60 عاماً

كما يشترط للحصول على سلفة أن يكون الشخص على رأس قوة عمل، بشرط ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 3 أشهر كاملة لموظفي العمل الحكومي أو 6 أشهر فعلية لموظفي العمل الخاص.

ويشترط للحصول على سلفة ان يكون الراتب الشهري للعميل الحد الأدني له هو 5,000 ريال سعودي. اهم مزايا تمويل سلفة الفوري: التمويل متوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة.

سلفة تسمح لفترات سداد ميسرة ومجدولة لجميع العملاء.

له هامش ربح تنافسي.

سلفة توافق وتعمل على إیداع سریع في حساب طالب السلفة.

التمويل يتم صرف بدون تحويل الراتب من جهة العمل. كيفية التقديم على طلب تمويل أونلاين من سلفة: ادخل على رابط المنصة سلفة الالكتروني وتقوم بتسجيل سلفة.

ثم عليك بالضغط على ايقونة “طلب تمويل”.

ثم تقوم بتسجيل وملء بعض البيانات الشخصية وهي رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، رَقَم الجوال المسجل في منصة أبشر، والبريد الإلكتروني.

ثم تقوم بإدخال كلمة المرور الشخصية.

التأكد من قراءة الشروط جيدا

ضرورة الموافقة على جميع الشروط والأحكام

ثم عليك بالنقر على ايقونة استكمال التسجيل.

انتظر سوف تظهر صفحة أخري من خلالها يتم تسجيل بيانات أخري مثل الاسم كاملاً وتاريخ الميلاد وجهة العمل وقيمة التمويل الشخصي الذي يرغب الشخص بالحصول عليه وكذلك تحديد كيفية السداد وأي التزامات مالية شهرية على العميل، وغيرها من البيانات الأخري التي يحب تسجيليها بشكل صحيح.

الضغط على ايقونة تقديم الطلب. عمر شويل - جدة سلفة توفر لك إحتياجاتك قبل شهر رمضان و5000 ريال فوراً تمويل أونلاين سريع - ثقفني

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