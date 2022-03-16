نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حج وزارة الدفاع 1443 والشروط المطلوبة عبر موقع عبر haj.gov.sa في المقال التالي
رابط التسجيل في وزارة الحج يبحث عنه مختلف الأشخاص ممن لديهم النية في السفر للمملكة السعودية خلال موسم الحج للعام الحالي أو خلال موسم العمرة، ومن خلال تلك السطور نتحدث بالتفصيل عن كل ما يتعلق بالرابط المخصص للتسجيل للمنصة الخاصة بوزارة الحج، وعن طريقها تتوفر العديد من الخدمات الخاصة بالحج، حيث أن التواصل عبر تلك المنصة من قبل مختلف الأشخاص متاح للاستعلام أو طلب الاستفسار فيما يخص الحجز وكل ما يتعلق برحلاته، مع بيان مختلف الاشتراطات للحج خلال العام.
رابط التسجيل في وزارة الحج
الرابط المخصص للتسجيل بالمنصة الخاصة بوزارة الرابط يوفر على مختلف الأشخاص ممن يرغبون بتلقي مختلف خدمات الوزارة أو استخراج التصريحات للسفر أو ما شابه فيما يتعلق برحلة الحج حيث أن الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة يقدم وسيلة الرابط لسهولة التسجيل مع بيان مختلف الاشتراطات لحج خلال العام كما تتواجد أيضا خدمة الاستعلامات فيما يخص التصاريح المستخرجة، ومع التعرف على أهم المعلومات عن الميعاد لاستخراج التصاريح، ومن الممكن التسجيل بمنصة الوزارة وفق الخطوات الآتي ذكرها.
خطوات إلكترونية للتسجيل في وزارة الحج
من الممكن لأي شخص راغب في التلقي لخدمات الوزارة أن يقوم باتباع الخطوات الآتية:
- يدخل المواطن للمنصة التي تخص وزارة الحج والمدشنة على الإنترنت.
- النقر على المربع الخاص بتسجيل حساب على المنصة.
- يتم الملأ لكل البيانات التي تتوفر بالخانات المتوفرة بالفورم الإلكتروني.
- مختلف البيانات تتم مراجعتها قبل نقر زر الإرسال للبيانات.
أهم الشروط للحج هذا العام
من بين أهم الشروط التي قد تم إطلاقها للحج لهذا العام ما يلي
- المرحلة العمرية للمواطن لا تكون أقل من الثمانية عشر عام.
- السن لا يكون أعلى من خمسة وستين سنة.
- لا يكون الحاج معاني من أي أمراض مزمنة.
- الشخص يكون قد حصل على الجرعة الخاصة باللقاح كورونا بحد أدنى.
- مختلف الإجراءات الاحترازية لا بد وأن تكون مأخوذة من قبل مختلف الأشخاص في الاعتبار
- وهذا لكي تكون رحلة الحج آمنة للجميع وحرصا على عدم التفشي للفيروس.
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