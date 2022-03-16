نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات الدوام في رمضان 1443 | وزارة التعليم السعودية تجيب moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بأوقات الدوام في رمضان في المملكة، حيث يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد الدوام في شهر رمضان المبارك في المدارس في المملكة، وهل ستكون الدارسة حضورية في المدارس أم لا في هذا الشهر، وهذا خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث يتبقى عليها أقل من شهر ويهل علينا بهلاله، وسنتعرف معكم في هذا المقال كافة التفاصيل المعلنة حتى الآن بخصوص الدوام في رمضان من وزارة التعليم السعودية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

أخبار التعليم بالسعودية

وقد أنهى الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة لمختلف المراحل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442 – 1443، وهذا بعد الاختبارات النهائية، وقد ظهرت النتائج بسرعة بالفعل على نظام نور الإلكتروني، وهذا كما تابعنا معكم في موقعكم ثقفني.

وقد تعرفنا معكم على شروط الابتعاث الجديدة 2022 وطريقة التقديم، فتابعوا معنا.

التقويم الدراسي

وبعد انتهاء الاختبارات بدأت إجازة الفصل الدراسي الثاني وهذا من يوم الخميس الموافق 7 شعبان 1443، وستستمر الاجازة لمدة 10 أيام، والتي ستنتهي بيوم 17 شعبان 1443، وهو يوم الأحد الذي ستبدأ به الدراسة للفصل الدراسي الثالث الجديد للعام الدراسي 1443.

وهذا وفقا لما جاء في في التقويم الدراسي الرسمي لهذا العام عبر موقع وزارة التعليم السعودية، والذي يمكنكم الاطلاع عليه عبر الرابط moe.gov.sa.

الدوام في رمضان

ويصادف أن الفصل الدراسي الثالث سيكون خلاله شهر رمضان المبارك، وهنا تزاداد تساؤلات المواطنين من طلاب وأولياء أمور بخصوص الدوام في شهر رمضان المبارك، وهل سيحضر الطلاب أم لا، وكم عدد الساعات، وهذا ما سنتعرف عليه معكم بالتفصيل في هذا المقال، فتابعوا معنا.

وقد أجابت وزارة التعليم عن هذا التساؤل، حيث تم تقرير بالفعل أن الدراسة ستكون حضورية بالمدارس لجميع الطلاب، وهذا وفقا لما جاء في خطة وزارة التعليم لهذا العام، وهذا يعني أن الطلاب سيحضرون المدارس وهم صائمون، وقد كان آخر عام دراسي قبل العام 1443 حضر فيه الطلاب في رمضان هو عام 1428 هجريا.

أوقات الدوام في رمضان

ولم تذكر الوزارة أي شيء بخصوص أية مواعيد رسمية للدراسة في شهر رمضان، سوى أنه سيتم تقليص عدد ساعات الدراسة على الطلاب تيسيرا عليهم، وسيتم الإعلان عن أوقات الدوام في رمضان قريبا، وسوف نعلمكم بها فور الإعلان عنها، فتابعوا معنا في ثقفني.