كيفية عرض شهادات الطلاب وبدائل نظام نور في الإستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الثاني

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول نظام نور الإلكتروني، حيث ينتظر الكثير من اولياء الامور الاعلان عن نتائج امتحانات ابنائهم ومن خلال نظام نور او عن طريق تطبيق توكلنا يمكنهم معرفة نتائج ابنائهم، حيث ان نظام نور للتعليم نظام يخدم الطلاب والمدرسين واولياء الامور فى متابعة ابنائهم فى الدراسة وكذلك فى معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول والثاني ومعرفة الغياب ومتابعة دروسهم ويقدم الكثير من الخدمات التعليمية لكافة الطلاب والمعلمين واولياء اللامور، ومن خلال مقالي نوضح كيفيةمعرفة نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثانى من خلال نظام نور او من خلال بدائل لنظام نور، والتي أتاحتها وزارة التعليم السعودية، من أجل تقديم الخدمة نفسها، حتى يتم تقليل الضغط على موقع نور الرسمي، حيث كثرة الشكاوى من تعطل المنصة، وعدم قدرة البعض على الوصول إلى خدمة التقارير أو حتى النفاذ إلى حسابتهم الشخصية، ويعتبر نظام نور من أهم هذه الأنظمة، حيث أنه يوفر نتائج الطلاب بدلاً من الذَّهاب إلى مقر المدرسة.، ويتم البحث في نظام نور باستخدام رقم الهوية بدون كلمة سر رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1443.وفور إتمام تصحيح أوراق الاختبارات سيتم تفعيل الرابط. و سيتمكن كل الطلاب مع أوليائهم من استخراج نتائجهم عبر نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور:

ادخل على رابط نِظام نُور التعليمي.

ثم عليك بالضغط وكتابة على اكتب اسم المستخدم في الخانة المخصصة له.

يقوم الشخص المستفيد بالتأكد من كتابة رقَم الهوية الوطنية المتعلقة “ولي الأمر”

ثم تقوم باتباع كل التعليمات التي تتيح له استرجاع البيانات المتعلقة بتسجيل الدخول.

يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة تقارير

بالإضافة إلى الضغط على أيقونة تقارير أخرى

وأخيراً أن يقوم بالضغط على الإشعار الأكاديمي

بدائل نظام نور في الاستعلام عن نتائج الطلاب:

من الجدير بالذكر انه يوجد اكثر من طريقة بديل عن نظام نور حيث أشار عدد من المختصين إلى إمكانية استخدام بدائل نظام نور في الاستعلام عن نتائج الطلاب لنهاية الفصل الدراسي الثاني 1443، والتي تتمثل في الخدمة المتاحة عبر تطبيق توكلنا، وكذلك تطبيق مدرستي، وإن كان الأخير سيقود بنهاية الحال إلى الطريقة التقليدية، وبالتالي سيكون من الأنسب الاعتماد على خدمات توكلنا للنتائج الدراسية في استخراج كشف الدرجات والحصول على إشعار بنتيجة الفصل.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر توكلنا بديل عن نظام نور: