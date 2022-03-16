استعلم الآن عن حصولك على منحة المكرمة الملكية لشهر رمضان للأسر الفقيرة والكثير من المستحقين

تزداد عمليات البحث حول صرف الدعم، حيث ينتظر الكثير من الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود والموعد الخاص صرف المكرمة الملكية والإعلان عن المستحقون للمكرمة الملكية ، وفي مقالنا هذا سوف نذكر كيفية الاستعلام عن استحقاق المكرمة الملكية والشروط الواجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية وكيفية التقديم على الحصول على المكرمة الملكية، حيث تسعي المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بقدر الإمكان لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتقديم العون ومساعدة الفقراء ومحدودي الدخل وتلبية احتياجاتهم والمتطلبات الأساسية خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث خصصتها السلطات السعودية لبعض الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لتقديم المساعدة ويد العون لهم وإدخال البهجة والسرور على الاسرة الاكثر احتياجا واشد فقرا والتي تعاني من انخفاض المستوى المعيشة، من أجل مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأصل لا غير.

ومن أهم الشروط أن يكون دخل الشخص المتقدم كحد أقصى 3000 ريال سعودي لا يتجاوز ذلك.

من الضروري في حالة أن الشخص المستفيد مقيم يشترط أن تكون اقامته كاملة على الأراضي السعودية.

وكما يشترط ان لا يكون المتقدم من أصحاب الأملاك.

الفئات المستحقة للحصول على المكرمة الملكية:

الأيتام.

كبار السن.

المتقاعدون عن العمل.

الأرامل أو المطلقات أو السيدات التي بدون عائل.

موعد إيداع المكرمة الملكية لعام 1443:

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر إنه بحلول الشهر المبارك سوف تعلن الوزارة عن موعد صرف المكرمة الملكية لهذا العام، فالهدف الأساسي منها هو مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً على التغلب على الظروف الصعبة، إلا أن هناك بعض من الاقاويل أنه من الممكن يتم صرفها يوم الرابع والعشرون من شهر أبريل القادم، ولقد حددت الوزارة رقم موحد لاستقبال كافة التساؤلات التي تختص بالدعم المالي المُقدم من قبل الوزارة وهو 19911.

كيفية وخطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية: