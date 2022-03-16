بوابة تواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز لسداد الديون والقروض وطلب مساعدات مالية وعلاجية وغيرها

تسعى المملكة السعودية دائما على مساعدة جميع المواطنين بشتى الطرق، وتقدم لهم الكثير من المساعدات المالية والسكانية والعلاجية، وجاءت مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز لمساعدة جميع الأشخاص الغير قادرين لسد احتياجاتهم المالية والعلاجية، وقدمت يد العون والمساعدة لهم، وتحاول المملكة بالتعاون مع الديوان الملكي للحد من البطالة وتحارب ديما الفقر عن طريق مساعدة الطبقة الفقيرة في المجتمع، تابع معنا لكي تتعرف على طريقة التقديم للحصول على المساعدة المالية والعلاجية من الملك سلمان بن عبد العزيز.

خطوات طلب المساعدة من الملك سلمان بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي أن طريقة التقديم لطلب المساعدة العلاجية والمالية سوف تكون الكترونية، لأنه يريد أن يسهل التقديم على جميع المواطنين التقديم، مع العلم أن خطوات التقديم سهلة وبسيطة جدا، وسوف نقوم بعرضها الآن:

يجب الدخول على الصفحة الرسمية للديوان الملكي، ثم يتم النقر على الأيقونة الخاصة بخدمات الديوان.

يقوم الشخص بالضغط على زر طلب المساعدة.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة منه في المكان المحدد لها، مثل الاسم، ورقم الهوية، ورقم الهاتف الخاص به، ويشترط رقم الهاتف لأنه في حالة قبول الطلب يتم ارسال رساله خاصه على رقم الهاتف.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة منه في المكان المحدد لها، مثل الاسم، ورقم الهوية، ورقم الهاتف الخاص به، ويشترط رقم الهاتف لأنه في حالة قبول الطلب يتم ارسال رساله خاصه على رقم الهاتف. يجب مراجعة جميع البيانات والتأكد أنها صحيحة، وبعد ذلك يجب الضغط على زر إرسال.

من هم الفئات المستحقة للمساعدة؟

حدد المسئولين في الديوان الملكي والمختصين بالمساعدة المالية والعلاجية من الملك سلمان بن عبد العزيز، بوضع شروط وقواعد معينة للأشخاص الذين يحصلون على الدعم ومن هم الفئة المستحقة للمساعدة، وتتلخص هذه الفئات في:

الأشخاص الذين لا يعملون بأي وظائف سواء حكومية أو خاصة.

الأشخاص الذين لا يوجد لهم عائد مادي لهم.

الأيتام الذين توفي عنهم عوائلهم وهم تحت سن 12 سنة.

الأشخاص ليس لديهم المقدرة على سد احتياجاتهم المالية والعلاجية.

الأفراد الذين لا يمتلكون أي عقارات أو ممتلكات خاصة بهم جميع الأسر الفقيرة

جميع الأشخاص الذين لديهم إصابات أو إعاقات تمنعهم من العمل والإنفاق على أفراد أسرتهم.