واشنطن: العقوبات المفروضة على روسيا لن تشمل مشاريعها النووية مع إيران

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، "الثلاثاء"، أن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لن تشمل مشاريعها النووية مع إيران ضمن خطة العمل المشتركة التى تعمل دول الغرب على إحيائها مع طهران.





ونوه برايس - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - إلى أن الاقتصاد الروسى يعانى من أكبر نكسة يتعرض لها منذ سقوط الاتحاد السوفييتى بفعل العقوبات التى فرضتها دول الغرب على موسكو. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت فى وقت سابق أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة متعلقة بـ روسيا، تستهدف 15 فردا وكيانا واحدا، وشملت أحدث العقوبات الأمريكية، إجراءات جديدة تستهدف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وقاضيا روسيا.

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