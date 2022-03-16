موسكو: اليونيسكو تتجاهل اضطهاد الناطقين بالروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال كوزنتسوف - فى الجلسة الاستثنائية السابعة للجنة المجلس التنفيذى لليونسكو حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية "الثلاثاء"- أن التهديد للمدنيين والبنية التحتية لـ أوكرانيا وبينها المتعلقة باليونسكو لا يأتى من الجيش الروسى الذى يضرب أهدافا عسكرية فقط بأسلحة دقيقة، بل من نظام كييف و"الكتائب القومية" الذين أطلقوا العنان للإرهاب ضد مواطنيهم.

وأشار إلى أن عصابات مسلحة وعصابات سرقة تنتشر فى مدن أوكرانيا، فيما لم يتم ذكر أى من هذه الحقائق فى بيانات اليونيسكو حول أوكرانيا.

وتابع: "لسوء الحظ، اختارت الأمانة العامة لليونسكو تجاهل الأمر وهذا ليس مفاجئا، حيث فشلت فى ملاحظة اضطهاد اللغة والثقافة الروسيين فى أوكرانيا منذ 8 سنوات".

مندوب روسيا لدى اليونيسكو، ألكسندر كوزنتسوف