بايدن سيعلن عن مساعدات إضافية "ضخمة" لأوكرانيا

قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد طلبت 10 مليارات دولار أخرى، للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجوم الروسي، ضمن محادثات الميزانية الجارية بالفعل.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، في منشور المدونة إن الأموال مطلوبة بشكل عاجل. وسيكون تقديم 10 مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدا سريعا لمبلغ 1.4 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021، وهو انعكاس للأزمة الناجمة عن الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أخبر مسؤولو إدارة بايدن مساعدي الكونغرس أن طلباتهم ستشمل 3.5 مليار دولار للبنتاغون و2.9 مليار دولار للمساعدات الإنسانية حيث تسبب الهجوم الروسي في فرار أكثر من مليون لاجئ أوكراني من بلادهم.