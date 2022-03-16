منصة سلفة الالكترونية للتمويل الشخصي واسهل طرق الحصول علي 5000 ريال سعودي

نعلم جيدا الأضرار التي لحقت العالم أجمع بخصوص انتشار فيروس كورونا . والذي قد أضر باقتصاد دول وشعوب كثيرون . وخاصة هناك طبقات اسرية ضعيفة جدا . قد تأثرت بشدة ولكن ليس داخل المملكة العربية السعودية . لأن السعودية تدار من قبل ادارة حكيمة همها الاول والاخير هو المواطن السعودي ؛ وكذلك أحواله ومدى رضاه . فقد تصدت المملكة العربية السعودية لهذا الوباء بإطلاق منصة تمويلية جديدة تدعي منصة سلفة الالكترونية . والتي يمكنك من خلالها الحصول على سلفة مالية قدرها 5000 ريال سعودي . كل هذا من غير أي تعقيدات أو صعوبات . ويتم كل هذا في غضون 15 دقيقة فقط . ويمكنك بعدها استلام سلفتك بكل سهولة ويسر . فلا تقلق تمويل سلفة يعتمد على هامش ربحي بسيط . وكذلك دون الحاجة إلى تحويل راتبك . فكل ما عليك فعله هو الدخول على موقع سلفة . واتمام عملية التسجيل ؛ وفي ربع ساعة فقط يمكنك أن تحصل على تمويلك الذي تريده . ليس هذا فقط بل يمكنك أيضا تحديد المدة التي تراها مناسبة لك لكي تقوم بها بسداد هذا القرض . والذي قد قمت بأخذه من منصة سلفة . وعن شرعيتها فأن كافة تمويلات منصة سلفة الالكترونية تتبع في أحكامها الشريعة الإسلامية . والتي يمكنك بكل راحة قلب أن تقوم بسد احتياجاتك الشخصية . وكذلك سداد الديون التي تراكمت في الاونة الاخيرة ؛ جراء التزام جميع الاسر باتباع الاجراءات الاحترازية الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ؛ حفاظا على أرواح جميع المواطنين السعوديين . وبالتالي أيضا يمكنك سداد المصاريف الدراسية الخاصة بأبنائك . ومن خلال موقعنا موقع ثقفني ؛ سوف نتعرف سويا على أسهل طرق التسجيل على منصة سلفة الالكترونية . للحصول على سلفتك في اسرع وقت واسهل الطرق .

ماهي اسرع طريقة للتسجيل عبر منصة سلفة الالكترونية

اولا / يجب على كل متقدم الدخول على الموقع الذي تم تخصيصة من قبل منصة سلفة الالكترونية .

ثانيا / بعد ذلك تتم المرحلة الاخرى تسجيل الدخول وذلك من خلال قيام المتقدم من انشاء حساب واضافة بريد الالكترونى . و كذلك كتابة كلمة مرور قوية .

ثالثا / وبعد أن يقوم المتقدم بملئ كافة بيانته الشخصية صحيحة كل ما عليه فعله عقب ذلك هو قيام المتقدم على السلفة بالضغط على أيقونة طلب التمويل .

رابعا / بعد ذلك يتم نافذة أخرى في غاية الاهمية مدون عليها أيقونة التمويل الشخصي ادخل مباشرة عليها وتلك الايقونة التي يحدد بها المتقدم على السلفة عما هو المبلغ الذي يريد الحصول عليه وكذلك كيفية و اختيار طرق السداد التي تناسبه .

خامسا / لا تقلق من أي صعوبات ممكن تواجهك في عملية التسجيل والحصول على تمويلك لأنه إذا تعثرت تحدث مباشرة وتواصل مع خدمة العملاء المخصصة من قبل منصة سلفة والتي سوف تقوم بمساعدتك للحصول على تمويلك البالغ 5000 ريال سعودي .

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عرضنا علي حضراتكم اهم طرق التسجيل علي منصة سلفة الالكترونية نتمني ان نكون قد قمننا بتسهيل عملية التسجيل علي حضراتكم لكم دوما منا النجاح والتوفيق .