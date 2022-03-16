نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي واستعلام الأهلية بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي من الأسئلة التي تشغل تفكير الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية الذين قد قاموا بتقديم طلب الاشتراك في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة مؤخرًا ولذلك اين الاسطر والفقرات التاليه على موقع ثقفني سوف تستعرض الطريقه الاساسيه التي يمكن للمواطن ان يعرف من خلالها اذا كان مقبول في الضمان الاجتماعي ومستفيد به ام لا.

الضمان السعودي المطور الجديد

كان ولا يزال دعم الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السُّعُودية هو أحد اهم مظاهر المساعدات المالية الحكومية المقدمة الى فئه كبيره من ابناء الشعب السعودي من المستحقين لهذه المساعدة سواء المتقاعدين من الرجال أو النساء أو الشباب المتعطلين عن العمل بشكل قهري أو الأيتام او النساء الارامل والمطلقات أو وغيرهم من الفئات المستحقة.

كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي

حتى يتمكن اي مواطن أو مواطنة في المملكة من معرفة ما اذا كان من المستفيدين والمقبولين في الضمان الاجتماعي ان لا يمكن اتباع احد وسائل الاستعلام التالية:

الاتصال على خدمه الدعم الفني رقم الهاتف الموحد الضمان الاجتماعي وهو 19911.

التوقف بشكل مباشر الى احد فروع الضمان الاجتماعي و تقديم طلب استعلام لمعرفه هل المواطن مسجل في الضمان ومقبول به ام لا.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي عبر الانترنت

الى كل مواطن في المملكة العربية السعودية يرغب في معرفة الاجابة على سؤال كيف اعرف اني مقبول بالضمان الاجتماعي بطريقه سهله وبسيطه عبر الانترنت اتباع الخطوات التاليه:

التوجه مباشرة إلى صفحة منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعه للضمان الاجتماعي.

ثم النقر على علامة التبويب الخاصه ب الخدمات الالكترونية.

الذهاب إلى قائمة المعلقات ومنها الحساب البنكي.

في حالة وجود دفعة معلقة في الحساب البنكي ؛ فهذا يكون دليلا على أن المواطن مؤهل ومستفيد تماما من دعم الضمان الاجتماعي

وهنا يجب الانتظار حتى يتم إيداع الدفعة المعلقة لتكون تحت تصرف المواطن فى الحساب البنكي الخاص به.

ويذكر أنه بوجه عام؛ لا بد من استيفاء كافة الشروط والأحكام التي وضعها نظام الضمان الاجتماعي الجديد سواء الخاصة بالجنسية أو الحالة الاجتماعية أو قائمة الدخل الشهري أو ظروف العمل من أجل الحفاظ على الاستحقاق والاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي في المملكة.