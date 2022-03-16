وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفى - إن "روسيا ادعت أنها لن تقوم بغزو أوكرانيا ولكنها فعلت، وادعت أنها ستسحب جنودها ولكنها أرسلت المزيد.. وادعت أنها تحمى المدنيين ولكنها تقتلهم" (على حد تعبيره).
وأضاف "الآن روسيا تنشر اداعاءات سخيفة بشأن معامل بيولوجية وأسلحة كمياوية فى أوكرانيا، وهذه كذبة أخرى"، مؤكدا أن أوكرانيا لها الحق الأساسى فى الدفاع عن نفسها المكفول لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن حلفاء الناتو وشركاءه سيواصلون مساعدة أوكرانيا فى إعلاء هذا الحق عبر توفير معدات عسكرية ومساعدات مالية وإنسانية.
وأشار إلى أن الناتو وضع مئات آلاف الجنود على أهبة الاستعداد فى أنحاء دول الحلف، بالإضافة إلى 100 ألف جندى أمريكى فى أنحاء أوروبا، ونحو 40 ألف جندى تحت إمرة الناتو المباشرة أغلبهم فى الجانب الشرقى من الحلف، مدعومة بقوى جوية وبحرية ودفاعات جوية.
وأوضح أن "هذا يرسل رسالة لا لبس فيها بأن الهجوم على أحد الحلفاء سيقابل برد حاسم من جميع الحلفاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو يبدى قلقه من إمكانية شن روسيا هجوما كيماويا فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.