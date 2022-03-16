الناتو يبدى قلقه من إمكانية شن روسيا هجوما كيماويا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء إمكانية قيام روسيا بشن عملية سرية ضد أهداف عسكرية - تعرف باسم "عملية الراية الزائفة" - فى أوكرانيا من المحتمل أن تتضمن أسلحة كمياوية.





وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفى - إن "روسيا ادعت أنها لن تقوم بغزو أوكرانيا ولكنها فعلت، وادعت أنها ستسحب جنودها ولكنها أرسلت المزيد.. وادعت أنها تحمى المدنيين ولكنها تقتلهم" (على حد تعبيره).

وأضاف "الآن روسيا تنشر اداعاءات سخيفة بشأن معامل بيولوجية وأسلحة كمياوية فى أوكرانيا، وهذه كذبة أخرى"، مؤكدا أن أوكرانيا لها الحق الأساسى فى الدفاع عن نفسها المكفول لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن حلفاء الناتو وشركاءه سيواصلون مساعدة أوكرانيا فى إعلاء هذا الحق عبر توفير معدات عسكرية ومساعدات مالية وإنسانية.

وأشار إلى أن الناتو وضع مئات آلاف الجنود على أهبة الاستعداد فى أنحاء دول الحلف، بالإضافة إلى 100 ألف جندى أمريكى فى أنحاء أوروبا، ونحو 40 ألف جندى تحت إمرة الناتو المباشرة أغلبهم فى الجانب الشرقى من الحلف، مدعومة بقوى جوية وبحرية ودفاعات جوية.

وأوضح أن "هذا يرسل رسالة لا لبس فيها بأن الهجوم على أحد الحلفاء سيقابل برد حاسم من جميع الحلفاء".