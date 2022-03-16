جدة - نرمين السيد - وكانت قناة إكسترا نيوز قد ذكرت منذ قليل، فى نبأ عاجل لها، أن الرئاسة الأوكرانية أعلنت إجلاء نحو 20 ألف شخص من مدينة ماريوبول بعد القصف الروسى المتواصل عليها.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الأول الإثنين، تدمير جميع نقاط إطلاق النار فى ضواحى مدينة ماريوبول الأوكرانية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
فيما أعلنت ممثلية منطقة دونيتسك، اليوم الإثنين، أن قواتها تمكنت من تحرير 90 بلدة على أراضى المدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنظمة الدولية للهجرة تكشف أعداد الفارين منذ بدء الأزمة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.