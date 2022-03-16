المنظمة الدولية للهجرة تكشف أعداد الفارين منذ بدء الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة إكسترا نيوز قد ذكرت منذ قليل، فى نبأ عاجل لها، أن الرئاسة الأوكرانية أعلنت إجلاء نحو 20 ألف شخص من مدينة ماريوبول بعد القصف الروسى المتواصل عليها.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الأول الإثنين، تدمير جميع نقاط إطلاق النار فى ضواحى مدينة ماريوبول الأوكرانية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

فيما أعلنت ممثلية منطقة دونيتسك، اليوم الإثنين، أن قواتها تمكنت من تحرير 90 بلدة على أراضى المدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.