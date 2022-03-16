عاجل.. إجلاء 20 ألف شخص من ماريوبول

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الأول الإثنين، تدمير جميع نقاط إطلاق النار فى ضواحى مدينة ماريوبول الأوكرانية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
فيما أعلنت ممثلية منطقة دونيتسك، اليوم الإثنين، أن قواتها تمكنت من تحرير 90 بلدة على أراضى المدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وأكدت السلطات، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إصابة ستة أشخاص فى قصف أوكرانى على مناطق سكنية فى المدينة، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت أمس 15 بلدة، مضيفة أن قواتها دمرت 14 نقطة لإطلاق النار للقوميين المتطرفين الأوكرانيين، بينما أجلت أكثر من 60 مدنيا من ماريوبل.
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