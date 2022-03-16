عاجل.. بايدن: 13.6 مليار دولار مساعدات جديدة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميشيل، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيشارك فى قمة زعماء الاتحاد الأوروبى التى ستعقد فى 24 مارس الجارى.

وغرد ميشيل على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "فى هذه الأوقات العصيبة، أصبح عملنا عبر المحيط الأطلسى أكثر أهمية من أى وقت مضى، بايدن سينضم إلى قادة الاتحاد الأوروبى الخميس 24 مارس لمناقشة دعم أوكرانيا وشعبها، وتعزيز التعاون عبر الأطلسى فى الرد على العدوان الروسى على أوكرانيا".