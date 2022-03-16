هل بنك الراجحي يسدد المديونية وأبرز شروط الأهلية

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عمر شويل - جدة هل بنك الراجحي يسدد المديونية وما هي طريقة سداد مديونية الراجحي السعودي الذي يعتبر من جهات التمويل المشهورة في المملكة العربية السعودية وقد تمكن من وضع عروض عديد على التمويل الشخصي البنك الراجحي مثل عرض تسوية مديونية الراجحي كما أكد على إمكانية سداد قروض الراجحي على دفعات شهرية وفي حال كان هناك التزامات مالية متعثرة لدى البنوك الأخرى فيمكن سدادها من خلال حل سداد المديونية للتمويل الشخصي.

هل بنك الراجحي يسدد المديونية

قد يحصل المواطن أو المقيم على تمويل عقاري أو أيضًا استخراج قرض شخصي من بنك سعودي ولكنه لا يستطيع أن يقوم بسداد قيمة التمويل إلى تلك الجهة وتتراكم على الدفعات، مما يعرضه إلى وضع اسمه في سمه فيسأل البعض هل بنك الراجحي يسدد المديونية للتمويل الشخصي والعقاري أم لا، وقد أكد البنك على أنه استطاع توفير حل سداد المديونية ولكن بضوابط كثيرة.

شروط الأهلية لسداد المديونية الراجحي

لم يخصص البنك الراجحي شروط عديدة من أجل شراء المديونية لدى المصارف السعودية الأخرى، ولكن عدد فقط السن بألا يقل عن 18 عام ولا يكون أكثر من 60 عام إذا كان المتقدم سعودي الجنسية، والوافد سنه لا يزيد عن خمسة وخمسين سنة ولا يزيد عن ثلاثة وعشرين سنة.

والبند الآخر هو البند المتعلق بالرواتب فالوافد لا يقل راتبه عن خمسة آلاف ولا يقل دخل السعودي عن أربعة آلاف ريال سعودي، وهذا الخيار التمويلي متوفر فقط للجهات المعتمدة، ويمكن التعرف على المزيد من خلال الدخول إلى رابط سداد المديونية للتمويل الشخصي ومعرفة وقت انتهاء التقديم على المنتج أيضًا.

مميزات سداد المديونية للتمويل الشخصي

وهناك أكثر من ميزة لحل شراء المديونية القائمة لدى بنوك مختلفة في السعودية عن طريق الراجحي وهذه المميزات تتلخص في التالي:

إمكانية السداد للمواطن على فترة تصل إلى ستين شهر، بينما الوافد فترة سداده ثلاث سنوات فقط.

إنجاز جميع الخطوات المطلوبة للحصول على التمويل في توقيت قياسي.

يستطيع العميل سداد قيمة التمويل مبكرًا بدون الحاجة إلى وجود كفيل.

قيمة القرض أو سداد المديونية تصل إلى اثنين مليون ونصف ريال سعودي.

التقديم على شراء المديونية من الراجحي

ويمكن التقديم من خلال زيارة فروع المصرف الراجحي في السعودية والتعرف على الأوراق والإجراءات، أو التواصل هاتفيًا على رقم 8001241222 وللاستعلام عن موعد انتهاء المنتج.