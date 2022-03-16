تخفيضات هايبر بنده بالسعودية Hyper Panda عروض رمضان 1443

عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية، أيام قليلة ويبدأ شهر الخير والكرم شهر رمضان المعظم أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير وبهذه المناسبة يقدم هايبر بنده الكثير من العروض والخصومات وأيضا الهدايا بمناسبة شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أن هايبر بنده من الأسواق التي يتوافر به كل ماتحتاج إليه ربة المنزل ولذلك سوف نقدم اليوم بعض من عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

عروض الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده بالسعودية:

قدر ضغط كهربائي من شركة كولين سعة القدر 6 لتر يتوافر بخصم 50% ليصبح سعره بعد الخصم 199 ريال سعودي بدلا من 285 ريال سعودي، كما يتوافر أيضا قدر ضغط كهربائي مقدم من شركة كينوود سعة 10 لتر بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي، ومن المعروف أن قدر الضغط من الأشياء المهمة التى يجب أن تتوفر في مطبخك ليسهل عليكى تحضير الطعام بطريقة أسرع من المعتاد وهو مفيد جدا فى طبخ جميع أنواع اللحوم والدواجن في أسرع وقت ممكن.

Hyper Panda عروض رمضان 1443:

غلاية ستانلس ستيل من كولين سعة 1.8 لتى متوفر داخل العرض بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 65 ريال سعودي، عصارة من شركة سينكور متوفرة بخصم 50% ليصبح سعرها بعد الخصم 129 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي، بادرى بالحصول عليها لكى تحصلى على عصائر طازجة وصحية لكى ولأسرتك، قطاعة كي أون 500 ملي متوفرة بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

عروض المواد الغذائية في هايبر بنده بالسعودية: