نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 1443 المسابقة الوظيفية نتائج المرشحين للاختبار الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 1443 وموعد الاختبار الإلكتروني على الوظائف الخاصة بالمستشفى الجامعي، من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، فقد أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن طريق الإدارة العامة للموارد البشرية، عن طلبات أرقام المرشحين لدخول الاختبار الإلكتروني بخصوص الوظائف الصحية المعلن عنها سابقاَ، وظائف ضمن المسابقة الوظيفية والتي قد تم الإعلان عنها لعام 1443.

ويجب على من تم اختيارهم وترشيحهم للوظائف الصحية بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز، الالتزام بالحضور في الموعد المحدد مع ضرورة الالتزام والتقيد واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا، والالتزام بالحضور لإجراء الاختبار الإلكتروني في الموعد المحدد وعدم التخلف حتى لا يتم الاستبعاد.

كما يجب أن يكون الحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا على تطبيق توكلنا للمرشح محصن حتى يتم السماح له بدخول الاختبار الإلكتروني، وقد تم التنبيه من قبل اللجنة المسؤولة عن الاختبار، أنه لن يتم إعادة الاختبار لأي سبب من الأسباب، لذلك وجب التنبيه على المرشحين بضرورة الحضور في الموعد المحدد والموضحة على رأس كل جدول.

وظائف مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 1443

أخصائي علاج إشعاعي. أخصائي أشعة فيزياء طبية. وكذلك أخصائي أشعة. أخصائي أطراف صناعية. أخصائي بصريات عدسات لاصقة. وكذلك أخصائي تخدير. أخصائي تخاطب. أخصائي بصريات. وكذلك أخصائي علاج نفسي. أخصائي تخطيط قلب. وكذلك أخصائي تعقيم. أخصائي علاج طبيعي. وكذلك أخصائي علاج وظيفي. أخصائي مختبر قسطرة قلبية. أخصائي مختبر. وكذلك أخصائي مختبر علم أجنة. صيدلي. فني ترميز طبي. فني سكرتير طبي. وغير ذلك من الوظائف.

رابط استعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني بوظائف مستشفى جامعة الملك عبد العزيز الصحية

يتم الاستعلام عن أرقام طلبات المرشحين لهذه الوظائف إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول على رابط www.kau.edu.sa، والنقر على ملف bdf والإطلاع على أرقام طلبات من تم ترشيحهم وموعد الاختبار الإلكتروني.

المستندات والتعليمات المطلوبة

يجب على من تم ترشيحهم للحضور للاختبار الإلكتروني لوظائف المستشفى الجامعي إحضار المستندات التالية:-