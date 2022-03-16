نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 1443 المسابقة الوظيفية نتائج المرشحين للاختبار الإلكتروني في المقال التالي
عمر شويل - جدة وظائف مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 1443 وموعد الاختبار الإلكتروني على الوظائف الخاصة بالمستشفى الجامعي، من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، فقد أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن طريق الإدارة العامة للموارد البشرية، عن طلبات أرقام المرشحين لدخول الاختبار الإلكتروني بخصوص الوظائف الصحية المعلن عنها سابقاَ، وظائف ضمن المسابقة الوظيفية والتي قد تم الإعلان عنها لعام 1443.
ويجب على من تم اختيارهم وترشيحهم للوظائف الصحية بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز، الالتزام بالحضور في الموعد المحدد مع ضرورة الالتزام والتقيد واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا، والالتزام بالحضور لإجراء الاختبار الإلكتروني في الموعد المحدد وعدم التخلف حتى لا يتم الاستبعاد.
كما يجب أن يكون الحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا على تطبيق توكلنا للمرشح محصن حتى يتم السماح له بدخول الاختبار الإلكتروني، وقد تم التنبيه من قبل اللجنة المسؤولة عن الاختبار، أنه لن يتم إعادة الاختبار لأي سبب من الأسباب، لذلك وجب التنبيه على المرشحين بضرورة الحضور في الموعد المحدد والموضحة على رأس كل جدول.
وظائف مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 1443
- أخصائي علاج إشعاعي.
- أخصائي أشعة فيزياء طبية.
- وكذلك أخصائي أشعة.
- أخصائي أطراف صناعية.
- أخصائي بصريات عدسات لاصقة.
- وكذلك أخصائي تخدير.
- أخصائي تخاطب.
- أخصائي بصريات.
- وكذلك أخصائي علاج نفسي.
- أخصائي تخطيط قلب.
- وكذلك أخصائي تعقيم.
- أخصائي علاج طبيعي.
- وكذلك أخصائي علاج وظيفي.
- أخصائي مختبر قسطرة قلبية.
- أخصائي مختبر.
- وكذلك أخصائي مختبر علم أجنة.
- صيدلي.
- فني ترميز طبي.
- فني سكرتير طبي.
- وغير ذلك من الوظائف.
رابط استعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني بوظائف مستشفى جامعة الملك عبد العزيز الصحية
يتم الاستعلام عن أرقام طلبات المرشحين لهذه الوظائف إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول على رابط www.kau.edu.sa، والنقر على ملف bdf والإطلاع على أرقام طلبات من تم ترشيحهم وموعد الاختبار الإلكتروني.
المستندات والتعليمات المطلوبة
يجب على من تم ترشيحهم للحضور للاختبار الإلكتروني لوظائف المستشفى الجامعي إحضار المستندات التالية:-
- إحضار أصل الهوية الوطنية.
- يجب إحضار رقم الطلب الخاص بالمتقدم.
- الحضور قبل الموعد المحدد بساعة.
- الالتزام والتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا.
- يجب أن تكون الحالة الصحية محصن من خلال تطبيق توكلنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف مستشفى جامعة الملك عبد العزيز 1443 المسابقة الوظيفية نتائج المرشحين للاختبار الإلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.