نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حملات الحج المجانية في السعودية 1443 عبر موقع الراجحي alrajhihaj .. الشروط اللازمة وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حملات الحج المجانية في السعودية 1443 حيث أن حملات الحج المجانية في المملكة العربية السعودية هو تساؤل يبحث عنه الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية ويرغب الكثير من التعرف على اهم تفاصيل هذه الحملات وكيفية الاشتراك بها للحصول على فرصة الحج وزيارة بيت الله الحرام، حيث تسعى المملكة العربية السعودية دائما على تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ومن اهم أشكال الدعم الذي يتم في هذا التوقيت هي الحملات المجانية الخاصة بأداء فريضة الحج، والتي تطلب توافر مجموعة من الشروط لكي يتم الاشتراك بها، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط اللازمة للاشتراك في حملات الحج المجانية في المملكة العربية السعودية وكذلك الطريقة والالية المتبعة لإتمام الاشتراك.

رابط التسجيل في حملات الحج المجانية في السعودية 1443

طريقة الاشتراك ب حملات الحج المجانية 1443يمكن ان يتم الاشتراك في حملات الحج المجانية في السعودية 1443 بسهولة وذلك من خلال مايلي.

الدخول الى الرابط الالكتروني المخصص لحملة الراجحي للحج عبر رابط التسجيل في حملات الحج المجانية .

اختيار ايقونة تسجيل دخول الحاج.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالحاج ثم ادخال رقم الجوال الخاص به في المكان المخصص له.

بعد ذلك الضغط على ايقون تسجيل الدخول.

يتم اختيار المنطقة التي يتبع لها المتقدم للاشتراك وتقديم الطلب وانتظار نتيجة القبول.

أهم خدمات حملات الحج المجانية 1443

تعد حملات الحج المجانية هي احد المبادرات الخيرية التي يتم طرحها من قبل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بتوفير الفرصة للكثير من الأشخاص داخل السعودية لأداء فريضة الحج، على ان يتم دفع كافة التكاليف من قبل أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله، ونجد ان هذه الحملات المجانية تقدم الكثير من الخدمات المختلفة ومن اهم هذه الخدمات مايلي.

الشروط اللازمة للتسجيل في حملات الحج المجانية في السعودية 1443

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم الاشتراك بسهولة من قبل الاشخاص في السعودية في حملات الحج المجانية في السعودية 1443، ونجد او اهم هذه الشروط اللازمة مايلي.

المستندات اللازمة للاشتراك في حملات الحج المجانية

يشترط إحضار مجموعة من المستندات والأوراق في حالة الرغبة في التقديم والاشتراك في حملات الحج المجانية من قبل المواطنين السعودية، وهذه المستندات هي كالتالي.

إحضار الحاج صورة صحية من مقاس 4 في 6.

يتم تقديم صورتين من كارت الأسرة الأمامي، على أن يتم تقديم الخلفي للعوائل.

ان يكون كل حاج لديه رقم هاتف خاص به.

يتم تقديم ما يفيد بعلاقة القرابة التي تجمع بين الموافقين للحج او للمعتمر.

كيفية التقدم لحملة الحج المجانية

اسهل طريقة للتسجيل في حملات الحج المجانية 1443 من خلال موقع شؤون الحج والعمرة والمقيمين ولابد من معرفة ما يلي