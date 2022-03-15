نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات جديدة على الأجهزة والسلع الغذائية في العثيم othaim السعودية عروضنا تغنيك في المقال التالي

تعد أسواق عبد الله العثيم من أهم الأسواق الموجودة على مستوى المملكة العربية السعودية والتي يتوافر بها كل ماهو جديد من الأجهزة الكهربائية الحديثة والأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة الذكية وأيضا يوجد بها كل مستلزمات مطبخك من أدوات منزلية ومواد غذائية وتتميز أسواق عبد الله العثيم بتقديم العروض والخصومات على كل منتجاتها من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومواد غذائية لكى تسعد كل أسرة سعودية ومن أول دخولك إلى أسواق العثيم ستندهشين من توفر جميع إحتياجاتك وإحتياجات أسرتك في مكان واحد وسوف نسرد اليوم بعض من هذه العروض. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية خلاط يدوي أي تي سي 2×1 متوفر بسعر 59 ريال سعودي ومن مميزات هذا الخلاط أنه يمكن به هرس طعام الأطفال الرضع، وأيضا يخفق البيض لصنع أكلات لذيذة.

مقلاة كهربائية من شركة هومر تتوفر بسعة 2.6 لتر بسعر 199 ريال سعودي والتي أصبح لا غنى عنها في كل بيت لأنها توفر لكى طعاما صحيا لجميع أفراد الأسرة ويمكنك قلى البطاطس بها بدون زيت وفي وقت قياسي، وأيضا يمكنك إعداد الدجاج المشوى بها والسمبوسك التي يعشها الجميع والتي سوف تقدميها بدون الحاجة إلى الزيوت. عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية طقم قدور مقدم من نيو فلون مكون من 8 قطع بالإضافة إلى وجود هدية معه طقم توزيع سيليكون للحفاظ على القدور من الخدش ويتوفر طقم القدور بسعر 149 ريال سعودي.

طقم حافظة طعام مكونة من 3 قطع والتي بإمكانك الإحتفاظ ببواقى الطعام بداخلها وحفظه بالثلاجة ويمكن وضعها داخل الميكرويف لتسخين الطعام وتتوفر بسعر 39.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على المواد الغذائية عجينة الجلاش، والكنافة، والبقلاوة من شركة السنبلة بوزن 500 جرام ومتوفرة بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي، ومع إقتراب شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير تحرص أسواق العثيم على توفير الكنافة والجلاش والبقلاوة المتواجدون دائما على السفرة الرمضانية من أول يوم بالشهر الكريم وحتى أخر يوم به.

أرز هالي سيلا بسمتي بوزن 10 كيلو جرام متوفر بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 71.25 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات جديدة على الأجهزة والسلع الغذائية في العثيم othaim السعودية عروضنا تغنيك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات جديدة على الأجهزة والسلع الغذائية في العثيم othaim السعودية عروضنا تغنيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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