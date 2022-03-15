هل البنك الاهلي يعطي قرض بدون تحويل الراتب وما الشروط

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عمر شويل - جدة هل البنك الاهلي يعطي قرض بدون تحويل الراتب بالإضافة إلى ما هي شروط الحصول على قرض من البنك الأهلي السعودي؟ فقد استطاع البنك أن يؤسس كيان مصرفي عملاق داخل المملكة العربية السعودية وذلك بسبب تنوع خيارات التمويل الشخصي المتوفر للمواطن السعودي والوافد أيضًا، كما أن هناك قروض للقطاع الخاص بدون تحويل راتب أي أننا نستطيع أن نصف البنك على أنه مؤسسة متكاملة في الحلول التمويلية وسوف نوفر لكم شروط قروض البنك الأهلي بدون تحويل راتب 1443.

هل البنك الاهلي يعطي قرض بدون تحويل الراتب

بادر العديد من المواطنين السعوديين بتقديم مجموعة من الأسئلة إلى البنك الأهلي للحصول على التمويل بدون تحويل الراتب، وكانت أولى هذه الاستفسارات هل البنك الاهلي يعطي قرض بدون تحويل الراتب وقد أشار البنك إلى أنه قد وفر هذا الحل والمنتج ولكن بشروط.

شروط قروض البنك الأهلي بدون تحويل راتب

حتى يتم الحصول والانضمام إلى المنتج يتعين معرفة كافة شروط التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لاستلام سيولة نقدية في الحال ومن أبرز الشروط:

التمويل متوفر في حال كان المواطن حامل للجنسية السعودية ويعمل في مؤسسة سعودية حكومية أو شركة كبيرة ومعروفة.

أدنى حد لقيمة الراتب الشهري إذا كان المواطن عامل في المؤسسات الحكومية هي فقط عشرة آلاف ريال سعودي، بينما الشركات الكبرى راتب الموظفين بها لا بد أن يكون الحد الأدنى له هو خمسة عشر ألف ريال سعودي.

حدد البنك قيمة هذا التمويل بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال سعودي، ولا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

عمر العملاء المتقدمين لا يكون أدنى من الثامنة عشر ولا أكثر من الستين.

متطلبات تمويل بدون تحويل راتب البنك الأهلي

أما عن المتطلبات الأساسية للحصول على هذا التمويل، فهي تتمثل في حصول المستفيد على حساب بنكي لدى المؤسسة، مع تقديم المستندات الرسمية المطلوبة وعلى رأسها كشف حساب صادر من البنك، وشهادة مصدق عليها من جهة العمل توضح قيمة الدخل الشهري، والفترة التي تم الالتحاق بالعمل بها أيضًا للقبول في برنامج التمويل الإسلامي بدون تحويل الراتب.