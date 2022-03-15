عروض العثيم السعودية هذا الأسبوع وتخفيضات جبارة بمناسبة شهر رمضان

يحرص أسواق العثيم الذي يوحد في المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل العروض نهاية كل أسبوع، لكي يلبي جميع رغبات العملاء، وينال إعجابهم، وتشمل عروضه جميع المستلزمات المنزلية، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية نهاية هذا الأسبوع

فاصوليا مطبوخة بالصلصة من ليبيز وزنها ٢٢٠ جرام، وخميرة فورية من ساف وزنها نصف كيلو، وكورن فليكس كلوقز ابو ديك وزنه ١٠٠٠ جرام، وتونة قودي تندرينا ناعمة، وتونة قودي خفيف، وقراقيش ذرة بيوقلز اصلي وزنها ١٢٥ جرام، وقراقيش ذرة بيوقلز بالجبن، ومشروم قودي قطع وزنه ٤٠٠ جرام، وورق عنب قودي وزنه ٩٦٠ جرام، ومايونيز قودي وزنه ٤٧٣ مل، وصلصة البرجر من قودي وزنها ٢٩٠ مل، ومايونيز قودي ترافيل الأسود وزنه ٢٥٠ مل، وشبيه جبن المراعي مثلث وزنها ٤٨٠ جرام، وجبن المراعي برجر شرائح وزنها ٢ كيلو، ومايونيز مازولا برطمان وزنه ٩٤٦ جرام، وسمن مازولا زبدة نباتي وزنها لتر، وزيت مازولا ذرة وزنه تسعة لتر، وزيت دوار الشمس من أبو زهرة وزنه لتر، وحليب أنكور دايجستف بلس وزنه ٩٠٠ جرام.

أجمل عروض هايبر العثيم اليوم

حليب سائل من بوني، وويفر كوانتا بريك شوكولاتة وزنه ٣١ جرام، وشوكولاتة هرشيز رقائق حليب وزنها ٤٢٥ جرام، وبيبسي علب، وبيبسي بلاستيك، وجبن مثلثات من بوك، وكريمة بوك بنكهة الشكولاتة وزنها ربع كيلو، وجبن البقرات الثلاثة موزاريلا مبشورة وزنها كيلو، جبنة كريمي كرافت الأصلية، وعلب جبن كرافت شيدر، وشعيرية إندومي بنكهة الدجاج، ولقمة القاضي فوستر كلاركس وزنها نصف كيلو، ومهلبية فوستر كلاركس، وزيت زيتون الجوف زجاج وزنه ٢٢٥ مل، وزيتون الجوف الأسود منزوع النواة وزنه نصف كيلو، وشاي ربيع أوراق كاملة وزنه كيلو، وشاي ربيع أوراق كاملة فاخرة وزنه ٤٠٠ جرام، وشاي ليبتون الأخضر أكياس، وشاي بروك بوند أكياس، وأرز ابو بنت الذهبي وزنه خمسة كيلو، وخميرة فورية فكتوريا وزنها نصف كيلو، ومكرونة بيروتو فوسيلي، وأرز بسمتي من السفير وزنه عشرة كيلو، ومناديل وجه سيتي مزدوجة، وصابون يد سنوفا عطر عود وزنه ٢ لتر.