خطوات حجز عمرة رمضان 2022- 1443 عبر تطبيق توكلنا واعتمرنا السعودي و استخراج التصريح

خطوات حجز عمرة رمضان 2022- 1443، في ظل الظروف التي تمر بها السعودية والعالم بشكل عام هذا العام من جائحة فيروس كورونا، فنجد أنه من المتوقع ان يتم الاقتصار في أداء مناسك العمرة هذا العام على الأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية قط، وذلك في ظل توقف عملية الطيران الدولي في السعودية، ومع اقتراب موعد أداء مناسك العمرة هذا العام فنجد أن الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية في حالة بحث مستمر عن طريقة حجز عمرة رمضان هذا العام، حيث حددت وزارة الحج تطبيق الكتروني وهو تطبيق اعتمرنا والذي يتم من خلالها اجراء حجز عمرة رمضان الكترونيا، وسوف نوضح من خلال هذا المقال الخطوات والطريقة المتبعة في حجز عمرة رمضان هذا العام 1443/2022، وكذلك الموعد الرسمي ليتم حجز العمرة.

خطوات حجز عمرة شهر رمضان 1443-2022

يعتبر تطبيق اعتمرنا هو المنصة الرسمية الذي يتم من خلالها اجراء خدمة حجز عمرة شهر رمضان او حجز الحج، حيث يتم الحصول على التصريح من خلال التطبيق الكترونيا، وتحدد وزارة الحج السعودية المواعيد الرسمية التي يتم فيها حجز عمرة لشهر رمضان، ويتم اجراء الحجز الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم فتح تطبيق اعتمرنا بعد ان يتم تحميله على الهاتف الخاص بالمستخدم.

يتم أخد الموافقة الخاصة بالأيونات للدخول الى التطبيق.

يتم اجراء تسجيل الدخول من قبل المستخدم، وفي حال عدم حصول المستخدم على حساب بشكل مسبق يتم انشاء حساب جديد.

سوف تظهر الكثير من الخدمات المختلفة عبر تطبيق اعتمرنا، يتم اختيار خدمة تصريح العمرة.

يتم ادخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم والتي يطلبها التطبيق من المستخدم.

في حالة كان لدى الشخص موافقين يتم ادخال كافة البيانات الخاصة بهم.

يتم الاطلاع على المواعيد المتاحة لأداء العمرة ومن ثم اختيار الموعد المناسب للشخص.

اختيار الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

لكي يتم تأكيد عملية الحجز يتم الضغط على الاستمرار.

استخراج التصريح الخاص بإتمام الحجز ومن ثم الاحتفاظ بالباركود الخاص بالحجز، لكي يتم تقديمه الى الموظف المختص بذلك عند تقديم الطلب.

تطبيق اعتمرنا لحجز عمرة

موعد حجز عمرة رمضان 1443

ازدادت كثيرا عمليات البحث من قبل كافة الراغبين في حجز موعد للعمرة في شهر رمضان من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية لهذا العام 1443/2022، ونجد أن وزارة الحج في السعودية قامت بالإعلان أنه قد تم فتح باب التسجيل لحجز موعد العمرة خلال شهر رمضان، على ان يتم استمرار فتح هذا الباب طوال شهر مارس الجاري، على ان يتم اجراء الحجز والتسجيل في تطبيق اعتمرنا في أي وقت من اليوم على مدار الشهر الجاري، وذلك استعدادا لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان 1443/2022، وأكدت وزارة الحج أن الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة عن فتح باب التسجيل والحجر على مرحلتين مختلفين غير صحيحة بالمرة.

كيفية حجز عمرة رمضان 1443 عبر منصة توكلنا