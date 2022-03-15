هناندة : في حال اتفاق الشركات ستعطى رخص الجيل الخامس قبل رمضان

دوت الخليج :- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، إن شركات الاتصالات اجتمعت مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وفي حال تم التوصل إلى اتفاق بين الشركات سيتم إعطاء رخص الجيل الخامس قبل رمضان.

وأضاف : أن "الشركات موجودة مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات منذ 3 أيام ويراجعون بخصوص عقد المصالحة الذي ستحصل من خلاله الشركات على رخص الـ5g وفي الوقت ذاته لننهي خلافات سنين طويلة مع شركات الاتصالات".

وعن النظام الوطني للفوترة، أوضح الهناندة أنه أُرسلت طلبات اهتمام للشركات التي تم تقييمها على أنها قادرة على تنفيذ هذا المشروع، والمفروض أن هذه الطلبات قد وصلت أو بانتظار وصولها وسيم تقييمها وبناء عليها يصبح التأهيل المسبق للشركات التي من الممكن أن تشارك".

وتأمل أن ينتهي نظام الفوترة الوطني كنظام قبل نهاية العام، مبيناً أن تطبيق النظام ممكن أن يأخذ وقتا، أي تطبيق النظام على كل الجهات التي يجب تطبيق النظام بها سيحتاج وقتا لأنها خطة طويلة الأجل وليست خطة بأشهر.

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