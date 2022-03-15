وزارة الخارجية: معلومات تشير لمغادرة أردني وكذلك أردنية وابنها مدينة ماريوبول

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن المعلومات تشير إلى مغادرة أردني وكذلك أردنية وابنها مدينة ماريوبول الأوكرانية ضمن قافلة مركبات خاصة التي غادرت الثلاثاء المدينة المحاصرة من القوات الروسية حسب ما وردها من معلومات من ذويهم.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول : إن 3 عائلات أردنية تمكنت من التواصل مع ابنائها في ماريوبول بوسائل اتصال مختلفة، والمعلومات تشير إلى مغادرة مواطن أردني وكذلك مواطنة أردنية وابنها المدينة ضمن قافلة مركبات خاصة التي غادرت اليوم المدينة، وهناك عائلة لا تزال في المدينة وأجرت تواصل مع ذويهم في الأردن عن طريق أحد أفراد العائلة.

وأبلغ ذوو عائلتين أردنيتين انقطع التواصل معهم ومقيمين في مدينة ماريوبول الأوكرانية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بتمكنهم من التواصل مع أبنائهم بعد مغادرتهم للمدينة ضمن قافلة من المركبات الخاصة، وفق أبو الفول.

وقال الناطق باسم الوزارة، إن الوزارة تبلغت عن 4 حالات انقطاع تواصل مع أردنيين في مدينة ماريوبول في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت والكهرباء، وتقول الوزارة إنها تتابعهم بجميع الوسائل والقنوات المتاحة ، وفق المملكة .

وتستمر الوزارة في تواصلها مع السلطات الاوكرانية والجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المعنية لمتابعة الأردنيين الذين لا زالوا في أوكرانيا، بحسب السفير أبو الفول.

وتمكّنت حوالي ألفي مركبة من الخروج من ماريوبول الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي تحاصرها القوات الروسية والانفصاليون الموالون لروسيا، كما أعلنت بلدية المدينة الثلاثاء.

والاثنين، خرجت 160 مركبة من ماريوبول، بحسب المصدر نفسه، مما يدل على أنه بعد سلسلة من الإخفاقات في مفاوضات التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، تسارعت عمليات الإجلاء فيما يفتقر مئات الآلاف في سكان المدينة إلى الماء والمواد الغذائية.

ويربط الممر الإنساني الذي تستخدمه المركبات ماريوبول بزابوريجيا عبر بيرديانسك، أي مسافة تبلغ حوالي 270 كيلومترا.

وماريوبول التي تقع على مسافة 55 كيلومترا من الحدود الروسية و85 كيلومترا من معقل دونيتسك الانفصالي، هي أكبر مدينة ما زالت في أيدي كييف في حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.