ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في هونغ كونغ منذ 5 فبراير إلى 6 أضعافها.
هونغ كونغ تسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا في العالمهونغ كونغ تسمح للطواقم الطبية للصين القارية بمزاولة مهنتهم على أراضيها لمكافحة كوفيد
وهونغ كونغ التي لم يصل إليها الوباء إلى ذروته قبل 2022، تشهد ارتفاعا هائلا في الإصابات والوفيات، فيما يعاني عمال الرعاية الصحية عن الإرهاق وانخفاض الروح المعنوية لأنهم يعملون 80 ساعة في الأسبوع.
كما تتعرض دور رعاية المسنين لضغط كبير، مع انخفاض معدلات التطعيم بين كبار السن مما يؤدي إلى ارتفاع معدل وفيات كورونا في هونغ كونغ، لتسجل أعلى نسبة عالميا بالنسبة لعدد الأفراد، وفقا لـ Our World in Data.
ومنذ انتشار متحور "أوميكرون" في أواخر ديسمبر الماضي، تم تسجيل أكثر من 700000 حالة، من بين 7.5 مليون نسمة. لكن الباحثين في جامعة هونغ كونغ يقدرون أن 1.8 مليون شخص، أو ربع السكان سيصابون بالفيروس بحلول نهاية أبريل، وسيبلغ إجمالي حالات الإصابة 4.3 مليون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هونغ كونغ تسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.