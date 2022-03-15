الرئيس الأوكرانى يجدد دعوته لفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده

جدة - نرمين السيد - وطالب الرئيس الأوكرانى - فى كلمة له بالفيديو أمام البرلمان الكندى بحضور رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو - بغلق المجال الجوى، وإيقاف القصف، لافتا إلى عدم تلقى بلاده أى رد أو إجابة واضحة خاصة فيما يتعلق برغبة بلاده فى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو).

ووصف الرئيس الأوكرانى الموقف الذى تمر به بلاده حاليا بالعصيب، لافتا إلى أن هذه الموقف سمح لبلاده بمعرفة الأصدقاء الحقيقيين خلال العشرين يوما الماضية وكذلك الثمانى سنوات المنصرمة.

وأكد زيلينسكى دعم كندا الراسخ لأوكرانيا، واصفا إياها بالشريك الذى يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لبلده وشعبه، منبها إلى أن كندا بادرت بتقديم المساعدة فور طلبها من أوكرانيا، كما أنها زودت كييف بالمساعدات العسكرية والإنسانية، علاوة على فرض أوتاوا لعقوبات قاسية ضد روسيا.

واختتم "زيلينسكى"، قائلا إن الغرب يحتاج إلى فعل المزيد من أجل إيقاف روسيا وحماية أوكرانيا، وبذلك سيقومون بحماية أوروبا من التهديد الروسى.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو حق الأوكرانيين فى اختيار مستقبلهم، والدفاع عن القيم التى تشكل ركائز جميع الدول الديمقراطية الحرة.

جدير بالذكر أنه فى وقت سابق اليوم ، أعلنت كندا فرض عقوبات على 15 سياسيًا وقادة عسكريين روسيين آخرين، وتضم القائمة التى أعلنتها وزيرة الخارجية ميلانى جولى نائب رئيس الوزراء الروسى وقائد سلاح الجو وعدد من قادة البحرية الروسية، بتهم تمكين ودعم غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا الذى بدأ منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا.

فيما ردت روسيا على هذا الإجراء، بإصدار قرار بمنع رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، و313 كنديا آخر من دخول روسيا، وفقا لبيان صحفى على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت.