ميشيل: بايدن يشارك فى قمة الاتحاد الأوروبى فى 24 مارس

جدة - نرمين السيد - وغرد ميشيل على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "فى هذه الأوقات العصيبة، أصبح عملنا عبر المحيط الأطلسى أكثر أهمية من أى وقت مضى، بايدن سينضم إلى قادة الاتحاد الأوروبى الخميس 24 مارس لمناقشة دعم أوكرانيا وشعبها، وتعزيز التعاون عبر الأطلسى فى الرد على العدوان الروسى على أوكرانيا".

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