الخصاونة : من ينكر إنجازات الأردن جاحد

دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، يوم الإثنين، إنه لا يعيبنا في الأردن شحّ الموارد، فقد كان ذلك مدعاة لتحقيق قصص نجاح كثيرة بالعصاميَّة والإبداع والوطنيَّة.

وأضاف الخصاونة خلال زيارته لجرش أن الإنجازات التي حققها الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة على مدى مئة عام لا ينكرها إلا جاحد.

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